Первую помощь при солнечных ожогах назвала псковский косметолог

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Минувшие выходные отметились началом череды аномальных температур в Псковской области. Такая погода многих заставила выйти из дома. Однако на улице всех ждал высокий уровень ультрафиолета, который принес неприятные последствия. О первой помощи при солнечных ожогах рассказала косметолог-эстетист Наталья Овдеенко.

«Первая помощь при ожоге: прохладный душ чем дольше тем лучше! Можно даже обернуться влажной простыней, далее наносим увлажняющее sos-средство. И важно много, очень много пить воды», – обратила внимание косметолог.

Не все знают, что просто «переждать» ожоги пока не сойдет кожа - это в корне не верное решение. Обгорелое тело необходимо увлажнять специальными средствами. Если их нет, то можно обратиться к традиционным методам.

«Совет бабушек про сметану и кефир и сейчас актуален, если под рукой нет средств, смягчающих и защищающих кожу при солнечном ожоге. Главное после ожога – это обеспечить защиту кожи от потери влаги и не допускать попадания УФ излучения», – рекомендует Наталья Овдеенко.

Более серьезным воздействием на обгоревшую кожу будет профессиональное увлажняющее средство. При этом, чем серьезнее ожог тем более окклюзивным должен быть препарат. Окклюзивными называют вещества, которые создают на коже пленку, не позволяя терять влагу.

«Препараты с алое и декспантенол очень хорошо зарекомендовали себя при повреждении кожи. Но в первые дни рекомендую использовать легкие текстуры такие как пенка», – подчеркнула косметолог.

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