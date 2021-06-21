До 4-х часов могут сократить рабочий день псковичей в жару

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В жару псковичам могут сократить рабочий день до 4 часов в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса. Об этом напомнили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Данная статья обязывает работодателей обеспечить безопасные и здоровые условия труда работников. Особенно актуально это стало в 36-градустные температуры за окном.

Согласно кодексу, работникам нужно обеспечить температурный режим. К примеру, за счёт установки кондиционеров. Также позволять делась перерывы в работе и предусматривать места для отдыха.

В рабочих помещениях обязательна чистая питьевая вода и аптечка на случай ухудшения самочувствия работников.

«В целях предотвращения неблагоприятного воздействия высокой температуры на здоровье и работоспособность человека в соответствии с санитарными нормами рабочее время может быть ограничено», - сообщили в инспекции.

Таким образом, если в помещении температура воздуха достигла отметки в 28,5 градусов, то рабочий день рекомендуется сократить на 1 час. Если до 29 градусов - то на

Если в рабочем помещении температура достигла 28,5 градуса, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов – на 2 часа, при 30,5 градусах – на 4 часа.

Для работников, выполняющих работы, связанные с постоянным перемещением (ходьбой), умеренными и значительными физическими нагрузками, переноской и перемещением тяжестей, продолжительность рабочего дня сокращается при достижении более низких температур (26,5-27,5 градуса).