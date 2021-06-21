Увеличение тяжелобольных коронавирусом псковичей может быть вызвано новым штаммом

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За последнюю неделю в Псковской области увеличелось количество тяжёлых пациентов в инфекционной больнице. Медики предполагают, что такая статистика может быть связана с появлением нового штамма коронавируса.

«Предполагаем, что такое течение вызвано новым штаммом, он развивается значительно быстрее, гораздо хуже и тяжелее переносится молодыми пациентами», - сообщил Михаил Ведерников в официальном Telegram-канале региона.

По словам главы региона, среди тяжёлых больных в реанимации находится 10-летний ребенок.