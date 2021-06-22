75 человек заразились коронавирусом за последние сутки в Псковской области

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Ещё 75 новых случаях заражения коронавирусом выявили за последние сутки в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Количество заболевших увеличивается. Много тяжёлых случаев. Пожалуйста, вакцинируйтесь, это единственный способ остановить пандемии» – обратился к псковичам губернатор.

С начала пандемии в регионе выявили 38 903 заражения коронавирусом. Из 75 случаев инфецирования, 19 пришлось на Псков.

39 человек в Псковской области за прошедшие сутки излечились от коронавируса.

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