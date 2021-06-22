Два малыша выпали из окон за сутки в Псковской области

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За сутки из окон многоэтажек в Пскове выпали два малыша младше трёх лет. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Анна Митюшкина, пишет ПАИ.

«Два ребенка до трех лет упали из окон первого этажа. У одного ребенка ушиб мягких тканей головы. У второго ребенка диагноз пока неизвестен, сейчас дети проходят обследование, находятся на стационарном лечении в Детской областной больнице», - уточнила она.

Специалист предположила, что причиной этих случаев могло стать «утрата внимания родителей». Она рассказала, что в одном из случаев родители сразу даже не заметили, что ребенка нет дома. Малышу помогли прохожие, когда заметили заплаканного ребенка под окном.

«Хочется напомнить родителям, чтобы они были предельно внимательны к своим детям. Сейчас в жару, когда ребенок находится рядом с окном и при этом оставлен без присмотра даже на несколько минут, к сожалению, это может стать смертельным случаем»,- отметила зампредседателя комитета по здравоохранению.

Ранее сообщали, что в Пскове из окна упал 5-летний ребенок, тогда он потянулся за конфетами. Другого малыша спасла великолучанка, поймав у земли.