10 правил ношения маски в жару назвала псковский косметолог

.

Уже второй год псковичи вынуждены закрывать лицо медицинскими масками, спасаясь от коронавируса. Зимой маска, помимо своего прямого назначения, спасала и от вдыхания холодного воздуха. А вот летом в ней совершенно нечем дышать! Кроме этого, жара является самым благоприятным временем для размножения бактерий.

«Под тканью маски из за долгой эксплуатации влажно и жарко, поэтому начинают размножаться бактерии, а на коже появляются раздражения и воспаления» - предупредила косметолог-эстетист Наталья Овдеенко.

10 правил ношения маски в жару

1. Менять средство защиты каждые 2-3 часа.

2. Отдать предпочтение одноразовым, светлым маскам.

3. По необходимости, снимая, убирать в специально приготовленный заранее пакет, а не в карман или сумку.

4. Если маска на тканевая многоразовая стирайте ежедневно.

5. Красивые многоразовые маски со стразами и рисунками, чаще всего из синтетических, не дышащих, материалов. Их использование в жару я не рекомендую.

6. Под маской пользуйтесь легкими увлажняющими кремами, которые подходят чувствительной кожи.

7. Для очищения кожи с воспалениями выбирайте средства без абразивов.

8. В течении дня можно освежить кожу лица с помощью гидролатов, их применение возможно поверх декоративной косметики.

9. Не ставьте диагнозы по фото в интернете и не применяйте средства, не узнав о причине воспалений.

10. Для лечения затяжных воспалений (к примеру, дерматита) обратитесь к врачу дерматологу в КВД.

«В любое время года медработники в масках, я имею ввиду и до пандемии Covid19, но, благодаря правильному уходу за лицом, проблем не возникает. Но, как показала практика, пациенты часто не правильно ставят себе "диагноз", и прочитав у специалистов советы по лечению дерматита, начинают лечить розацию, а после – их ждет длинный путь серьезного лечения кожи», – подчеркнула Наталья Овдеенко.

- как помочь, если обгорел на солнце, рассказала косметолог (подробнее)