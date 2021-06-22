Борьбу с «пиратством» в рунете решили на законодательном уровне

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Сегодня, 22 июня, в Госдуму внесли законопроект о наделении возможностью правообладателей удалять ссылки на пиратский контент. Документ подготовило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, пишет «Интерфакс».

«Установленные законом правила в данном направлении нужны и важны. И чем труднее будет их обойти, тем лучше. Инициатива абсолютно правильная и логичная. Как активный пользователь подписных сервисов, очень жду того дня, когда появится возможность легально смотреть абсолютно любой контент, заплатив нужную сумму денег. К счастью, уже сейчас большинство постоянных потребителей онлайн-контента скорее заплатят за фильм или сериал, чем пойдут искать его даром», - считает - считает псковского маркетингового агентства Александр Михайлов.

Отныне механизм защиты авторских и смежных прав будет закреплён на законодательном уровне и начнет действовать на все нелегальные ссылки в «поисковиках», доступных жителям России.