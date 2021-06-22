94 очага коронавируса «полыхало» в Псковской области с начала пандемии

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За два года пандемии в Псковской области зарегистрировано 94 очага коронавируса. Об этом на оперштабе по борьбе с пандемией 22 июня сообщил лавный санитарный врач региона Александр Нестерук.

Всего на данный момент в регионе под контролем находится три вспышки коронавируса: великолукский завод «Микрон», где болеют 13 сотрудников, детский сад «Теремок» в Опочке, с пятью заболевшими детьми и одним воспитателем, и терапевтическое отделение Пушкиногорской межрайонной больницы с шестью заболевшими из числа персонала.