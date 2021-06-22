Осеннюю волну коронавируса в Псковской области получится остановить с помощью вакцинирования

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«Потом смысла не будет» – Михаил Ведерников обратился к псковичам с просьбой вакцинироваться во избежание осенней волны коронавируса. Об этом он сообщил на заседании оперштабе сегодня, 22 июня.

«На вакцинацию осталось не так много времени. Если в начале июля поставить первую прививку, полтора месяца уйдет на формирование устойчивого иммунитета. По срокам как раз получается впритык к новой волне. Самое оптимальное - сделать прививку в ближайшие дни, иначе потом смысла не будет. У нас нет другого варианта. Либо все привьемся, либо достаточно большому количеству людей придется переболеть», - заявил губернатор.

Главный санитарный врач подтвердил, что рост заболеваемости ожидается во время осени. Для избежания последствий необходимо приложить все усилия, охватив население региона вакциной.