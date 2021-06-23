Запрет на продажу алкоголя будет действовать 26 июня в Псковской области

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В предстоящую субботу, 26 июня, не будут продавать алкоголь в Псковской области. Предложение главы администрации города Александра Братчикова было поддержано губернатором Псковской области на заседании оперштаба, 21 июня.

«Предлагаем в этот день запретить продажу алкогольных напитков на территории области», - обратился к губернатору Александр Братчиков.

Губернатор поддержал идею. По словам Братчикова, 26 июня, в единый день выпускника, когда школьникам будут вручать аттестаты, будет правильным ограничить продажу спиртного.