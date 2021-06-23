Два новых ежемесячных пособия на детей будут получать псковские семьи с 1 июля

.

С 1 июля в Псковской области начнется прием заявлений на выдачу двух новых пособий. На них могут рассчитывать беременные и семьи с детьми от 8 до 17 лет, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе ПФР.

Подать заявление можно будет на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.

Согласно правкам в федеральном законе, новые детские выплаты будут предоставляться отцу или матери, в одиночку воспитывающие детей от 8 до 17 лет.

Второе пособие будет выплачено женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию не ранних сроках беременности.

Размер выплат высчитывается в зависимости от прожиточного минимума и дохода семьи. Для неполных семей – это 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

В Псковской области выплата семьям с одним родителем составит 5889,5руб. в месяц на каждого ребенка, беременной женщине – 6395,0 руб.