Подрядчика работ на улице Поземского в Пскове раскритиковал губернатор

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Губернатор признал некачественной работу подрядчика, работающего на улице Поземского в Пскове. Об этом он сообщил во время инспектирования дорожного ремонта 23 июня, пишет ПАИ.

«Деньги потеряете. Не потому что не любим вас - это общее условие для подрядчиков. Будем адекватно разговаривать, это не прибыльные проекты. Вы все делаете наугад, тратите деньги на материалы,, людей, а принять дороги мы не можем», - добавил губернатор.

Критика на подрядчика обрушилась не только из-за качества работ, но и из-за времени, в которое он не укладывается. Ремонт необходимо было закончить полгода назад.

По словам губернатора, подрядчику осталось сделать ещё несколько съездов к Золотой набережной.