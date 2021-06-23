Количество бригад скорой увеличат в Псковской области

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В Пскове отмечается нехватка персонала и долгое время ожидания скорой помощи. В связи с этим планируется увеличить количество бригад, заявил главврач Псковской областной службы Скорой помощи Денис Сачков на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Персонал будет взят с отделений скорой помощи в районах. По словам Скачкова, там медики справляются с пациентами.

«Бригады, которые существовали в районах останутся 2 на 8000», - сообщил спикер.

Таким образом получится сократить время ожидания скорой помощи с 20 минут и разгрузить персонал.