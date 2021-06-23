Тепловой аэростат 70 метров волок людей после жёсткой посадки в Великих Луках

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В Великих Луках тепловой аэростат перевернулся после жёсткой посадки и проволок пассажиров порядка 70 метров. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Следственном комитете Псковской области.

Вечером, 12 июня, в 7-ми километрах от Великих Лук пилот теплового аэростата под названием «Голландец» перевозил 8 пассажиров. Во время приземления аэростат совершил жёсткую посадку, в результате которой опрокинулась корзина с людьми на бок.

Потоками ветра аэростат проволок корзиру по земле порядка 70 метров. Двое пассажиров получили травмы различной степени тяжести, в том числе и переломы ног.

Каждый пассажир за поездку заплатил порядка 8 тысяч рублей. Из-за несоблюдения требований безопасности во время коммерческого полета на пилота аэростата заведено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос о назначении судебно-медицинских и судебно-технической экспертиз.