Нелегальную партию сигарет на 4,6 млн рублей изъяли на псковской таможне

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Таможенники Пскова задержали крупную партию нелегальных сигарет из Санкт-Петербург, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Машину с поддельными документами на перевозку полимерных заготовок остановили в Невельском районе. После осмотра оказалось, что грузово отсек загружен 185 коробками с более чем 90 тысячи пачек белорусских сигарет.

«С начала года это самая крупная партия немаркированных сигарет, выявленная мобильными группами Псковской таможни. По среднерыночной стоимости общая сумма партии превышает 4,6 млн рублей», – отметил начальник отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров Псковской таможни Альберт Скосырев.

Табачные изделия изъяты сотрудниками МВД. Нелегальный товар передан на экспертизу.