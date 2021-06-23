Локдаун из-за COVID-19 объявил первый регион в России

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С 27 июня по 11 июля Бурятия ввела локдаун из-за коронавируса, чтобы приостановить распространение инфекции, пишет ТАСС.

В Республике на этот период времени введены нерабочие дни. На работу смогут выйти только сотрудники жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов и организаций, продоющих товары первой необходимости, аптеки, ЖКХ, общественного транспорта и СМИ.

Запрещено выходить на улицу без родителей детям до 14 лет. Выход к озерам и в места массового отдыха будет перекрыт.

Согласно статистике, за последние сутки в Бурятии коронавирусом заразились 258 человек, 20 человек скончались (общее число смертей перевалило за тысячу), а коечный фонд переполнен от поступающих пациентов.