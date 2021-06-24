В тройку лучших операторов «Почты России» вошла псковичка

.

Псковичка Лилия Сазонова заняла второе место в макрорегиональном этапе конкурса профессионального мастерства сотрудников «Почты России». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в компании.

Оператор Псковского городского отделения 180019 Лилия Сазонова за звание лучшей боролась среди специалистов из девяти регионов страны. Среди конкурентов были почтальоны, начальники отделений почтовой связи, операторы и водители почтовых автомобилей.

«Это мой первый опыт участия в конкурсе профессионального мастерства. Да, было волнительно, но любопытно проверить свои знания. На следующий год обязательно снова приму участие, чтобы победить», – рассказала Лилия Сазонова.

Победители и участники макрорегионального тура соревнования получат дипломы и ценные подарки. На местом уровне псковичка получила признание от руководителя и коллег.

«Мне очень приятно отметить профессионализм и стремление к росту нашей коллеги. От всей души поздравляю с результативным, на мой взгляд, участием. Желаю новых высот и побед», – отметила директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.