ВОЗ разрешила вакцинировать детей от COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения разрешила вакцинировать детей от коронавируса, пишет РИА Новости.

В рекомендациях, опубликованных на сайте ВОЗ, сообщается, что вакцинировать несовершеннолетних нужно не в строчном порядке, а только если есть риск тяжёлого развития болезни.

В приоритете, по-прежнему, пожилые люди, граждане с хроническими заболеваниями и сотрудники сферы здравоохранения.

Испытания на детях ещё не прошли. В настоящее время НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи ведёт работу по получению разрешения на исследования «Спутника V» на несовершеннолетних. Ответ будет известен в ближайшее время.

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