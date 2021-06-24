Роспотребнадзор проверил ещё три псковских водоема

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Три новых водоема прошли проверку Роспотребнадзора в Псковской области, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе ведомства.

Проверка проходила на трёх водоемах: озеро Себежкое, река Великая в Опочецком районе и озеро Большой Иван в Невельском районе. Все они прошли по требованиям СанПиН о гигиенических нормативах и безопасности, поэтом считаются безвредными для организма человека.

Почва у берегов водоемов также прошла микробиологический анализ. Пляжи признаны чистыми.

Напомним, что берег реки Великой также проходит по показателям, однако на территории городского пляжа Роспотребнадзор запретил купаться псковичам.