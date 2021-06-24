За избиение псковича в Крыпецком монастыре 56-летний мужчина отправится за решетку

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В Крыпецком монастыре Псковской области мужчина без гражданства РФ избил псковича, за что отбудет срок в тюрьме, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе прокуратуры Псковского района.

Конфликт произошел 31 июля 2020 года в стенах комнаты жилого блока Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого мужского монастыря в урочище Крыпецкой монастырь сельского поселения «Торошинская волость» Псковского района.

Обвиняемый и потерпевший повздорили, в ходе чего мужчина 56 лет избил потерпевшего. После происшествия на мужчину завели уголовное дело, которое было передано на рассмотрение в Псковский районный суд.