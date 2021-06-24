Роспотребнадзор назвал 10 фактов, которые вы обязаны знать при выборе черешни

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С июня по июль - сезон самой полезной ягоды черешни. Она в два раза богаче на витамины, чем вишня и в 10 раз лучше клубники. На что правильнее всего ориентироваться при выборе черешни, рассказали в Роспотребнадзоре.

10 советов по выбору черешни в Пскове

1. При покупке черешни вы имеете право требовать у продавца информацию о месте и условиях произростания ягоды. Деустировать черешню строго запрещено до мытья.

2. Вам обязаны предоставить документы на продукт по первому требованию. Ягоды без документов «с рук» в Роспотребнадзоре брать не советуют.

3. Признаки отличной черешни: кожица чистая, с глянцевым блеском, гладкая. На ягоде не должно быть вмятин и трещин. Плод должен быть упругим и плотным.

4. Признаки плохой черешни: матовая поверхность (говорит о том, что ягода старая, перехода и уже начала портиться).

5. Ягоды нужно блять только с плодоножкой. В ягоде без нее образуется путь для проникновения грязи и мокробов.

6. Плодоножка должна быть зелёной и гибкой. Сухая и потемневшая говорит о старости ягоды и предрекает ей не лучший вкус. Храниться такая ягода долго не будет.

7. Покупать черешню лучше в разгар сезона: с конца июня по середину июля. В это время ягода максимально полезна.

8. Мыть ягоды нужно только холодной водой и с помощью дуршлага. Отдавать кипятком и мыть мылом ненужно. После мытья необходимо тщательно просушить ягоды.

9. Злоупотребление немытой черешни сулит развитие отравлений и даже инфекционных заболеваний: ротавирусной инфекции, сальмонеллеза, гельминтоза - эти болезни особенно опасны в детском возрасте.

10. Отвар из плодоножек черешни - прекрасное средство для быстрого похудения. Сжигает жиры и ускоряет обмен веществ. А благодаря мочегонному действию - выводит из организма лишнюю влагу.