Крайне тяжёлой назвал эпидобстановку в ближайшие недели губернатор Псковской области

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В ближайшие недели, по словам губернатора Псковской области Михаила Ведерниковым, эпидемиологическая обстановка ожидается крайне тяжёлой. Об этом глава региона сообщил в видеообращении к псковичам в Instagram.

«Уже сейчас в некоторых регионах ситуация ухудшилась настолько, что приходится заново перепрофилировать неинфекционные медучреждения, а, например, в Бурятии в среду объявили локдаун до улучшения эпидситуации. Это тревожные тенденции, которые требуют бдительности и решимости от каждого из нас. Мы вместе должны сделать всё необходимое, чтобы совместными усилиями сохранить здоровье жителей региона, нашу экономику и рынок труда», - обратился губернатор.

Глава региона также напомнил псковичам о том, что новые мутируюшие штаммы коронавируса меняют симптоматику и клиническую картину заболевания. Вирус стал сильнее воздействовать на молодых людей.

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