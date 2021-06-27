В интернете распространяется фейк о массовой вакцинации детей в лагере Великих Лук

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Псковичей предупредили о распространяющемся фейке про массовую вакцинацию детей из детского лагеря в Великих Луках. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

В социальных сетях распространяется видео, на котором мужчина в клубах дыма рассказывает на камеру историю об эвакуации детей из детского лагеря в Великих Луках.

По сообщению неизвестного, детей собирают для массовой вакцинации от коронавируса. Однако, и.о. председателя комитета по образованию Андрей Ермаков опроверг эти сведения.

«В Невельском районе на территории детского лагеря «Ленок» из-за сильного ветра повалено более 10 деревьев, повреждён один жилой корпус и линии электропередач. Для обеспечения безопасности детей было принято решение закончить смену лагеря на один день раньше. Родителям детей об этом сообщили. Сегодня за ребятами приехал автобус, который вывез их из лагеря. На данный момент все дети находятся дома, из-за стихии никто не пострадал», – сообщил Ермаков.

По словам главы комитета, лагерь «Звёздный» в Невельском районе также остался без электричества. Но его восстановили за счёт мощного генератора, благодаря которому не прекращалось горячее питание и смену решили не сокращать.

Несмотря на то, что ВОЗ разрешила вакцинировать детей от COVID-19, в настоящее время никто этим ещё не занимается.