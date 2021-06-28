Потерявшихся утят вернули маме-утке в пруд Новоржевского района

.

Выводок утят из Дубровского пруда Новоржевского района заблудился на огороде частного дома, но неравнодушные жители спасли малышей, сообщает газета «Земля Новоржевская».

.

«Мама-утка куда-то пропала, в птенцы-подростки заблудились. Притаившись под забором, они не знали, куда бежать. Пришлось их отловить и в коробке отнести к месту обитания. Возможно, они путешествуют по суше уже не первый день, так как сразу начали активно плавать и нырять в водоёме», – пишет издание.

Из-за большого количества кошек в округе птенцов бы неминуемо ждала смерть. Но, как заметили спасатели утят, сейчас они уже на воле и выглядят заметно крупнее остальных своих сородичей.