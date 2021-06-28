Какие выходные и праздничные дни ждут псковичей в 2022 году

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В Правительстве согласовали проект о выходных днях в 2022 году, пишет «Российская газета». Согласован также перенос выходных дней.

Таким образом выходные 1 и 2 января было предложено перенести на 3 и 10 мая. В итоге на Новый год россияне отдохнут с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

Традиционный выходной будет 23 февраля. Длинные выходные выпадут на Женский день: 6-8 марта. Кроме этого, в марте было предложено перенести выходной день с субботы, 5 марта, на понедельник, 7 марта.

Отдохнут подольше россияне также с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Следующим летом ожидаются выходные с 11 по 13 июня, а следующие и последние будут только зимой - с 4 по 6 ноября.

Всего в следующем году будет 28 праздничных дней.