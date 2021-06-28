Пскович лишился более 17 тысяч во время купания в Печорах

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Житель Псковского района решил искупаться в водоеме, после чего обнаружил пропажу личных вещей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Вчера 39-летний мужчина приехал на мотоцикле к водоему в микрорайоне Майский в Печорах, чтобы искупаться. А когда вышел на сушу – нашел пропажу. Кто-то украли рюкзак с деньгами, телефоном и водительским удостоверением. Ущерб составил более 17 тысяч рублей.

Сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого. Оказалось, что им стал 16-летний школьник из Печор. Он признал свою вину и вернул чужое имущество.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.