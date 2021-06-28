1 августа в Пскове состоятся два опен-эйра

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В Пскове 1 августа откроются «Летние сезоны» Псковской областной филармонии с концерта «Лавандовая ночь». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Два концерта «Лавандовой ночи» традиционно пройдут на террасе отеля «Покровский». Губернаторский симфонический оркестра исполнит для псковичей мелодии XVII – первой половины XVIII веков. Впервые в оркестре зазвучит новый клавесин.

Солировать вновь будет солистка Мариинского театра Мария Баянкина и исполнит арии из барочных опер. Художественный руководитель и автор идеи «Летних сезонов» – Николай Хондзинский.

Первый концерт начнется в 18:00, второй – в 21:00. Концерты пройдут с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Купить билеты можно на сайте.