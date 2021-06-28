Толпа псковичей пришла на вакцинацию в ТРК «Акваполис»

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В псковском торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» с утра 28 июня не протолкнуться. Очередь в центр вакцинации COVID-19 бьет рекорды. Об этом сообщил корреспондент ПАИ.

В данный момент в Псковской области работают 40 пунктов вакцинации. Для того, чтобы привиться, можно записаться по номеру единой службы 122, через портал «Госуслуги» или регистратуры поликлинических отделений. Или просто прийти и занять место в живой очереди.

Вакцинироваться в регионе можно бесплатно всеми тремя зарегистрированными в России видами вакцины: «Гам-Ковид-Вак», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». При желании вакцинироваться необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис.