Привиться от COVID-19 обяжут 60% псковских сотрудников

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Несколько категорий граждан обяжут привиться от коронавируса до 27 июля 2021 года. Об этом сообщил губернатор Псковской области в своем Instagram-аккаунте.

Глава региона сообщил о Постановлении главного государственного санитарного врача Псковской области. В документе значится, что 60% сотрудников региона должны будут привиться от коронавируса до 27 июля.

Среди тех, кто подлежит обязательной вакцинации – 10 категорий граждан:

– работники сферы образования, здравоохранения, соцзащиты;

– торговли;

– салонов красоты, косметических и СПА-салонов, бассейнов и фитнес-клубов;

– предприятий бытовых услуг;

– МФЦ;

– клиентских подразделений финансовых организаций и почты;

– ЖКХ, энергетики и транспорта;

– театров, кинотеатров, концертных залов;

– организаторы массовых и спортивных мероприятий;

– сотрудники игровых комнат, детских лагерей и развлекательных центров.