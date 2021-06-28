Привиться от COVID-19 обяжут 60% псковских сотрудников

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Несколько категорий граждан обяжут привиться от коронавируса до 27 июля 2021 года. Об этом сообщил губернатор Псковской области в своем Instagram-аккаунте.
Глава региона сообщил о Постановлении главного государственного санитарного врача Псковской области. В документе значится, что 60% сотрудников региона должны будут привиться от коронавируса до 27 июля.
Среди тех, кто подлежит обязательной вакцинации – 10 категорий граждан:
– работники сферы образования, здравоохранения, соцзащиты;
– торговли;
– салонов красоты, косметических и СПА-салонов, бассейнов и фитнес-клубов;
– предприятий бытовых услуг;
– МФЦ;
– клиентских подразделений финансовых организаций и почты;
– ЖКХ, энергетики и транспорта;
– театров, кинотеатров, концертных залов;
– организаторы массовых и спортивных мероприятий;
– сотрудники игровых комнат, детских лагерей и развлекательных центров.