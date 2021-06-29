Лёгкий дождь без грозы ожидается 29 июня в Псковской области

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Сегодня, 29 июня, на территории Псковской области облачная с прояснениями погода. По некоторым районам пройдут дожди. Об этом сообщили официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, небольшой дождь пройдет по западным и восточным районам. Местами ожидается сильный.

Ветер северных направлений будет комфортным. Температура днем будет держаться в пределах от +16 до +21 градуса, ночью от +10 до +15.

В Пскове ожидаются небольшие дожди в течение дня. Температура воздуха днём +19...+21, ночью +12...+14.

В Великих Луках умеренные дожди. Температура воздуха днем +17...+19, ночью холоднее, чем в Пскове на 1 градус.