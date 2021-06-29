Псковичи пожаловались на новую нелегальную свалку в районе Кресты

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Псковичка пожаловалась на огромную свалку на пересечении улицы Спартака и Крестовского переулка. По ее словам, за 15 лет проживания в этом районе, такого никогда не было. Об этом сообщила псковичка на сайте губернатора Псковской области.

Образовавшаяся свалка стала местом обитания крыс, пишет псковичка.

«Почему не вывозится мусор на пересечении улицы Спартака и Крестовского переулка? Образовалась уже огромная свалка! Уже крысы бегают! Живем в этом районе 15 лет и никогда такого не было!», – сообщила женщина.

По словам местных жителей, ранее коммунальные службы работали исправно. За последние 15 лет жалоб на службу уборки мусора Крестов не поступало.