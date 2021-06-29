За отказ от прививки жителей Пскова смогут отстранить от работы

.

На самые частые вопросы горожан об обязательной вакцинации 10-ти категорий граждан в Псковской области ответила Государственная инспекция труда.

Могут ли меня уволить, если я не сделаю прививку от коронавируса?

ТК РФ предусматривает возможность увольнения работника. В абзаце 8 части 1 статьи 76 ТК РФ есть уточнение, что отстранить работника могут не только в случаях, предусмотренных ТК РФ и федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Отказ от вакцинации как раз является нарушением такого акта. Если человек, находящийся в той категории граждан, которая подлежит обязательной вакцинации, отказывается от прививки, то он нарушает положения Федерального закона №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

В нём следует, что отсутствие профилактических прививок влечёт отказ при приёме на работу или вовсе отстранения человека от уже имеющейся работы. Имеется ввиду, что человек, находящийся в категории граждан с обязательной вакцинацией выполняет работу, которая связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Вакцина просто необходима, когда речь идёт о высоком риске заболевания и его дальнейшем распространении.

Остальные ответы на вопросы читайте на сайте ПАИ.