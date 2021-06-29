С 1 июля ФСС не будет выплачивать пособия беременным псковичкам на раннем сроке

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С 1 июля Псковское региональное отделение ФСС прекратит выплату пособий женщинам при постановке на учет в ранние сроки беременности. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения ФСС.

Единовременное пособие за постановку на учёт в ранние сроки беременности при наступлении отпуска по беременности и родам региональное отделение Фонда выплачивает только до 1 июля 2021 года. Полномочия по выплате пособий от Фонда социального страхования РФ перейдут к Пенсионному фонду России.

«Данное социальное пособие, согласно внесенным поправкам в законодательство о выплате и назначении пособий беременным и гражданам, имеющим детей (Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 151-ФЗ), начиная с 1 июля 2021 г станет ежемесячным. Размер пособия составит 50% от прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации по месту жительства (пребывания) или фактического проживания получателя», – сообщили в ведомстве.

С 1 января беременным псковичкам уже выплачено 851 пособие более чем на 595 тысяч рублей.