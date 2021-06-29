Петербуржцы выбирают Псков для путешествия на поезде в июле

.

Псков вошел в топ-20 направлений, куда отправятся путешественники из Санкт-Петербурга на поездах в июле, сообщает аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Средний чек поездки в Псков в одну сторону из Санкт-Петербурга составил 815 рублей. В прошлом году путешественник тратил на этот же путь в среднем 774 рубля. Региону удалось удержаться на позициях 2020 года по таким показателям, как позиция в рейтинге и доля пассажиров.

Самым популярным ж/д направлением по-прежнему остается Москва. Также в пятерку лидеров среди путешественников вошли Анапа, Симферополь, Ростов-на-Дону и Ейск.

Средний чек по оформленным билетам по стране составляет 3 284 рубля в одну сторону, что выше прошлого года на 3%.