Порядка 6 тысяч рублей выплатят псковским семьям с детьми с 1 июля

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Семьи с детьми от 8 до 17 лет смогут подать заявление на новые ежемесячные пособия с 1 июля. Сделать это можно с помощью портала госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства, сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», новые выплаты получит родитель, в одиночку воспитывающий детей от 8 до 17 лет.

Сумма выплаты была назначена исходя из прожиточного минимума, установленного в каждом регионе. Семья получит 50 % прожиточного минимума ребёнка. В Псковской области прожиточный минимум составляет 11 779 рублей, поэтому псковичам выплатят по 5889,5 рублей в месяц на каждого ребёнка.

Чтобы получить пособие, размер дохода семьи не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. Перед назначением выплаты проводится комплексная оценка нуждаемости.

Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения заявления родители смогут увидеть после опубликования соответствующего постановления Правительства РФ.