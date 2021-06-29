ДТП с пострадавшими стало причиной крупной пробки на Завеличье

.

На улице Коммунальной, 41, напротив ТЦ «Империал», произошла серьезная авария, которая стала причиной огромной пробки на Завеличье. Об этом сообщил корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Два легковых автомобиля ВАЗ-2114 и «Мерседес» столкнулись напротив ТЦ «Империал». В ходе ДТП пострадала водитель «Мерседес».

Врачи скорой помощи госпитализировали 53-летнюю пострадавшую в областную больницу с подозрением на сотрясение головного мозга.

На месте работали сотрудники аварийно-спасательной службы, скорой помощи и ДПС. Водитель ВАЗа-2114 от госпитализации отказался.

В настоящее время движение на улице Коммунальной затруднено в двух направлениях.

.

.

.