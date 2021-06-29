Топор из каменного века нашли археологи в центре Пскова

Фото из instagram-аккаунта Археологического центра Псковской области

Во время археологических раскопок на улице Леона Поземского в Пскове был найден фрагмент каменного топора из неолита. Сообщил Археологический центр Псковской области в своем Instagram-аккаунте.

«Иногда в массе средневековых находок, нам попадаются артефакты более раннего времени. Как попал сюда фрагмент неолитического каменного топора — мы точно не знаем», - отметили археологи.

Специалисты утверждают, что поселения каменного века уже были зафиксированы на берегах рек Псковы и Великой. Во времена Средневековья предметы того времени зачастую становились талисманами.

«Топор не был доделан до конца: в процессе сверления отверстия под рукоять камень раскололся», - обратили внимание археологи после обследования находки.