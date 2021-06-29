За кражу велосипеда псковича могут лишить свободы на 2 года

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Суд ожидает жителя Пскова за кражу велосипеда. Об этом сообщи «Комсомольской правде в Пскове» в пресс-службе прокуратуры Пскова.

В прошлый вторник, 22 мая, рано утром ранее судимый 41-летний мужчина угнал велосипед, оставленный около кафе «Заправка» по адресу Рижский проспект, 42 а.

По данным полиции, владелец оставил велосипед, чтобы зайти в кафе. В это время преступник в состоянии алкогольного опьянения похител средство. Ущерб составил 2 700 рублей.

На мужчину завели уголовное дело по факту хищения. Для рассмотрения оно было направлено мировому судье. Похитителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.