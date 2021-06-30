Родителям замеченного псковичами на 8 этаже малыша составили протокол

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Протокол составили на родителей малыша, которого вчера заметили псковичи в распахнутом окне 8 этажа на улице Труда в Пскове. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сразу после того как видео, в котором ребенок стоит на подоконнике, появилось на просторах соцсетей, сотрудники полиции установили квартиру и родителей малыша. За неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних был составлен протокол. Родителей ждет привлечение к ответственности.

Утром 29 июня малыш, стоящий на подоконнике квартиры 8 этажа, был заснят очевидцами. Окно квартиры было открыто настежь. Трагедии удалось избежать. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.