Аномально жаркий фронт обойдет Псковскую область

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В нескольких регионах России ожидается аномальная жара до 35-37 градусов. Вернется ли она в Псков рассказали «Комсомольской правде в Пскове» сотрудник Псковского гидрометцентра.

По-настоящему летняя температура ждет псковичей в ближайшую неделю. Однако переживать из-за изнуряющей жары не стоит: температура воздуха будет держаться в пределах 25-28 градусов тепла.

По словам синоптика, Северо-Запад уже справился с антициклоном. А вот Южный и Дальневосточный федеральные округи, Поволжье и Урал ожидает волна тепла. В этих регионах прогнозируется отклонение от нормы на 7-10 граусов.