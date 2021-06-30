Котёнка подарили главе Пскова на заседании гордумы

30 июня Елена Полонская получила в подарок от депутата Псковской городской Думы Дениса Иванова котенка, пишет ПАИ.

Чиновник выразил благодарность главе Пскова за работу и сказал, что у нее большое сердце. Также Иванов добавил, что «Единая Россия» поддержит отчет Полонской.

Глава Пскова поблагодарила за поддержку. «Спасибо вам за приятный сюрприз», — ответила она на подарок Денису Иванову.

Ранее на своих страницах в соцсетях Елена Полонская написала о том, что ей подкинули троих рыжих котят. Одного глава Пскова оставила себе, а двое ищут хозяев. «Отдам в добрые руки на счастье чудесных малышей, мальчика и девочку! Крошки ручные и ласковые, идут на ручки, вовсю мурчат. Возраст 1, 5 месяца, ходят в лоточек», — призвала подписчиков Елена Полонская.