В Пскове проведут проверку ДТП с полицейской машиной

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В Пскове проведут проверку по ДТП, где полицейская машина превратилась в груду металла. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сегодня, 30 июня, около 10 часов утра в Псковском районе в деревне Уграда столкнулись три машины. Одной из них стала служебная, которая наиболее сильно пострадала во время аварии.

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По предварительной информации, сотрудник полиции на автомобиле «Нива» решил съехать с трассы налево, для этого он по правилам пропускал встречные машины. В это время большегруз, который подъезжал сзади, не успел затормозить и въехал в «Ниву». Машину отбросило на встречку, где она столкнулась с «Опелем».

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В аварии пострадал сотрудник полиции и водитель «Опеля». Они получили травмы различной степени тяжести. Скорая оказала медицинскую помощь пострадавшим.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются подробности происшествия.