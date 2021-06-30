Спустя неделю болезни COVID-19 поразил 60% легких псковички

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На восьмой день заболевая коронавирусом у 54-летней псковички обнаружили поражение 60% легких. Об этом сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

Пациентка оказалась в больнице только на восьмой день после начала болезни в состоянии средней тяжести с диагнозом пневмония на фоне заражения COVID-19. Температура пациентки поднялась до 38,7 градусов, а кислорода не хватало на 90%.

За последние сутки в Псковской области из-за осложнений коронавируса погибли еще 2 человека. Более сотни псковичей ежедневно на протяжении последних четырех дней заражаются коронавирусом.