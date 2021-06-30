Пскович задал вопрос Путину о проекте «Чистая вода»

.

С проблемой водоснабжения на прямую линию с Владимиром Путиным обратился руководитель псковской управляющей компании Андрей Тарасов, пишет ПАИ.

Тарасов заявляет, что при разработке проекта "Чистая вода" никто не предусмотрел ее состояние при нагреве. При повышении температуры появляется вредный для труб осадок.

«В итоге осадок убил все трубы в новостройках. Нам нужны средства, чтобы создать на станции водоподготовки», - говорит руководитель управляющей компании.

Президент поручит правительству найти источник финансирования для решения проблем с проектом «Чистая вода» в Пскове.

«В ближайшее время предусмотрены большие средства на эти цели, 500 млрд рублей будет направлено на инфраструктурные проекты, 150 млрд рублей пойдет на решение проблем ЖКХ», - заявил Путин.

«Свяжемся также с губернатором Псковской области, заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным, вместе они подумают и найдут финансовый источник для решения вопроса», - добавил президент.

Из-за забивания труб осадком зимой у горожан уже отключалась вода на 4 месяца. Об этом «Комсомольская правда в Пскове» сообщала в феврале 2021 года.