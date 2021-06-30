По 3 тысячи рублей на «Пушкинские карты» получит молодежь Псковской области

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С помощью новой «Пушкинской карты» молодежь регионов России сможет посетить учреждения культуры. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии 2021.

Сейчас вопрос реализации программы обсуждается с Правительством РФ. Карту получат россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Воспользоваться «Пушкинской картой» молодежь сможет с сентября по декабрь этого года, а также в течение следующего.

На карту будет начислено 3 тысячи рублей, которые молодые люди смогут потратить на посещение музеев, концертных залов и других мест культуры. В программу входят как региональные, так и общероссийские учреждения.

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