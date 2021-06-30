«Простым» жителям Себежа отказались сделать прививку от COVID-19

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Жителям Себежа отказали в вакцинации при записи через портал Госуслуг. Об этом сообщила горожанка на сайте губернатора Псковской области.

«В Себежском районе Псковской области в ГБУЗ "Себежская РБ" отказали в вакцинации гражданам, записанным на вакцинацию через Госуслуги. Пояснили, что медработникам не до "простых смертных", так как прививки делают только сотрудникам Администрации Себежского района. Записывались на вакцинацию на 11:15 и 11:30 на 30.06.2021.»,- делится жительница Себежа.

В регистратуре больницы сообщили, что медицинские работники вакцинируют в день по 50-60 человек. В связи с таким потоком желающих был сформирован лист ожидания. В первую очередь прививки ставят сотрудникам организаций, которым рекомендована вакцинация.