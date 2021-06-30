Псковичам расскажут о стереотипах и ловушках в TikTok

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В Псковском городском молодёжном центре 1 июня пройдёт бесплатный мастер-класс «Ты в РЕКах!». Он будет полезен для тех, кто решил развиваться ы социальной сети TikTok. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе молодежного центра.

Стоит ли вообще быть блоггером в TikTok и какие ловушки скрывает социальная сеть – расскажет участниками МК псковский тиктокер Диана Константинова. Также псковичи узнают о принципах работы алгоритмов и какие темы нужны для создания контента.

Для того, чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зарегистрироваться. Количество мест ограничено.

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