Дополнительные реанимационные койки разворачивают в больницах Псковской области

Дополнительные койки для пациентов с коронавирусом разворачивают в Псковской области. Об этом сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко во время круглого стола в Медиацентре ПАИ 30 июня.

«Ситуация и в регионе и в России соответствует третьей волне. Эта волна особенная, она изменила и наш подход, и фенотип пациентов. У нас в стационаре порядка 440 пациентов. Мы вынуждены разворачивать дополнительные реанимационные койки. 6 в Пскове и 10 в стационаре в интенсивной терапии. Это беспрецедентные цифры. Во вторую волну мы справились без разворачивания доп реанимаций. Мы молчать об этом не можем и не будем», – сообщила врач.

По мнению Анастасии Повторейко, единственным выходом может быть только вакцинация. Так можно сократить число мутаций, которое способно быть бесконечным. «Надеюсь, мы успеем в последний вагон, и осенью нас не накроет очередной волной», - добавила главврач.