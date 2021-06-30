На дозвонившегося Путину псковича после эфира обрушился шквал звонков

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В прямой эфир Владимира Путина сегодня, 30 июня, дозвонился руководитель псковской управляющей компании Андрей Тарасов. Пскович признался корреспонденту «Комсомольской правды в Пскове», что после эфира на него обрушился шквал звонков.

«Шквал звонков поступил, и в сетях, и в группе нашего района. Во-первых, люди писали спасибо, что обратился. Все понимают, что если Путин увидел, значит без решения не оставит. Много людей с юмором, говорили: "Сам Путин Тарасову дозвонился". Больше, конечно, позитивных эмоций, но были и те, кто забеспокоился за меня, что мне "попадет" теперь. Но я не переживаю. Цель правильная у меня была», - рассказал Андрей Тарасов.

По словам псковича, после звонка проблема точно должна быть решена, ведь «дело не только в трубах, за ними же люди» - объяснил Тарасов.

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