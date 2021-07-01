Вакцина от COVID-19 заканчивается в торговых центрах Пскова

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Количество вакцины для прививок от коронавируса в торговых центрах «Акваполис», «Империал» и «Фьорд-Плаза» подходит к концу. Об этом сообщила зампредседателя Комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рогозина.

Снижение количества вакцины вызвано увеличением потока желающих привиться: он вырос с 500 до 2,5 тыс человек в день.

Дополнительная поставка вакцины уже запрошена Комитетом по здравоохранению. По прогнозу новую партию вакцины доставят в регион 2-3 июля. Это позволит возобновить массовую вакцинацию псковичей в торговых центрах.